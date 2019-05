Balears hauria d'incrementar "l'extensió i la quantia" de les RMI, segons l'Índex DEC

Publicado 20/5/2019 16:31:40 CET

Assenyalen també que l'evolució en Serveis Socials és "especialment apreciable" des de 2015

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

Balears hauria d'incrementar "l'extensió i la quantia" de les rendes mínimes d'inserció (RMI) doncs "segueix molt per sota" de la mitjana estatal --8,0%-- en aquesta matèria, ja que "solament reben aquesta prestació el 4,9% de les persones que viuen sota el llindar de la pobresa, segons estableix l'índex DEC, que avalua el desenvolupament de les estructures i pressupostos dels serveis socials.

Malgrat això, l'evolució d'aquest índex a Balears és "creixent i sostinguda" des que es va començar a aplicar aquest índex, el 2012, i "especialment apreciable" des de 2015, quan va començar la present legislatura.

Segons aquest índex, desenvolupat per l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials d'Espanya, Balears ocupa el vuitè lloc en la qualificació de les comunitats autònomes en el desenvolupament del seu sistema de serveis socials. Així, obté una qualificació global el 2018 de mitjana a baixa amb un DEC de 5,25.

En concret, Balears destaca en la seva cobertura en la taxa de desatenció en dependència --Limbo-- doncs és inferior a la mitjana estatal, amb un 14,0% enfront de 19,2% o en la dotació de les seves estructures bàsiques de serveis socials a nivell local, amb un professional per cada 1.930 habitants, sent la mitjana estatal que és d'un per cada 2.348 habitants.

També destaquen els serveis per a persones amb discapacitat, tant a nivell residencial, amb una cobertura d'1,73% enfront d'1,47% de mitjana estatal, com en centres de dia i ocupacionals, amb una cobertura del 5,64% enfront del 2,67% de mitjana estatal o les places d'acolliment per a dones víctimes de violència de gènere, amb 17,06 per cada 100 dones amb ordre de protecció a Balears, enfront de 9,91 de mitjana a nivell estatal.

Per l'altre costat, els principals dèficits en la comunitat, segons aquest índex, són la RMI i la seva quantia representa, com a mitjana per perceptor, solament el 4,88% de la renda mitjana a Balears, mentre que a Espanya aquest percentatge és del 13,21%.

Les Illes també presenten dèficit respecte als serveis per a majors, tant en places residencials de finançament públic (1,61% de cobertures enfront del 2,47% de mitjana estatal), com d'estades diürnes (0,94% enfront de l'1,09%), ajuda a domicili (1,74% enfront del 4,2%) i teleassistència (3,91% enfront del 9,29%).

Per això, a més d'incrementar l'extensió i la quantia de les rendes mínimes d'inserció (RMI), l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials d'Espanya recomana incrementar la cobertura de serveis per a les persones majors.

L'índex DEC recull variables relatives als drets i ordenació del Sistema (D), rellevància econòmica (I) i definició i cobertura efectiva de prestacions i serveis (C).