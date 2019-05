Balears lluirà 63 'Banderes Blaves' aquest estiu, 4 menys que el 2018

Publicado 7/5/2019 12:38:26 CET

En platges, les Illes tindran 44 'Banderes Blaves'

PALMA DE MALLORCA/ MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Balears ha obtingut un total de 63 'Banderes Blaves' --44 en platges, 16 en ports esportius i tres en embarcacions turístiques-- que onejaran a partir de juny, la qual cosa suposa un descens de quatre respecte al passat any en ports, concretament.

Pel que fa a platges, per exemple, hi haurà 'Banderes Blaves' a Mallorca, Cala Estancia, Es Carregador, Sant Elm i Muro, entre altres; a Menorca, Punta Prima, Son Bou i Cala Galdana, entre altres; i a Eivissa, Es Figueral i Cala Benirrás, entre altres.

En ports esportius, a Mallorca, Marina Port de Mallorca, Port de Sóller; a Menorca, Port de Fornells; i a Eivissa, Marina Ibiza i C.N Sant Antoni de Portmany.

A NIVELL NACIONAL

Al conjunt nacional, Espanya ha aconseguit un total de 669 'Banderes Blaves' --566 platges, 98 ports esportius i cinc en embarcacions turístiques--, un descens de 28 respecte al passat any encara que es manté el lideratge a nivell mundial. Més de 100 'Banderes Blaves' porten lluint a Espanya deu o més anys i set platges espanyoles estrenen aquest estiu el seu estendard.

A nivell mundial en l'hemisferi nord s'han concedit un total de 4.559 banderes blaves, 138 més que el 2018 en els 45 països participants. D'ells 3.797 són per a platges (+110), 695 per a ports (+16) i 67 (+12) per a embarcacions turístiques sostenibles.

De les banderes blaves concedides a l'hemisferi nord Espanya representa el 16%. Així, encara que només en una de cada cinc platges espanyoles onejarà aquest estiu la 'Bandera Blava', una de cada sis que onegi al món, ho farà en el nostre litoral.

A Espanya, i per CA, a més de Balears amb 63, la Comunitat Valenciana és la que major nombre de banderes acapara aquest estiu (150 en total), seguida de Catalunya (120 banderes), Galícia (119 banderes), Andalusia (98 banderes), Canàries (49) i Múrcia (31). Per darrere se situen Astúries (13), Cantàbria (onze), País Basc (cinc), Melilla (quatre), Extremadura (dos), Madrid (1) i Ceuta (1).

LA COMUNITAT VALENCIANA LIDERA EL RÀNQUING.

En platges, la comunitat més beneficiada amb 'Banderes blaves' ha estat la Comunitat Valenciana amb 135 banderes (tres més que en 2018), seguida de Galícia (amb un total de 107, dos menys), Catalunya (97, quatre menys) i Andalusia (79, 18 menys que el passat any), Balears amb 44 i Canàries amb 43.

La comunitat andalusa és la més nombre de banderes en platges ha perdut en comparació de l'any precedent, amb 18 banderes menys en arenals, sobretot les comunitats d'Huelva i Màlaga, seguida de Canàries amb set banderes menys i Galícia amb dues banderes menys.

Les dades les ha donat a conèixer aquest dimarts a Madrid l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac) --la secció espanyola de la Federació Europea d'Educació Ambiental-- que assegura que en platges, ports esportius i embarcacions sostenibles Espanya manté encara el primer lloc en aquest rànquing mundial.

CREIXENT EXIGÈNCIA

Les principals causes de denegació que han influït en aquest descens de platges guardonades en 2019 ha estat la creixent exigència i control per Bandera Blava en el compliment de la Llei de Costes; l'excel·lència de les aigües de bany i la depuració de les aigües residuals urbanes.

"La platja és un be comú que hem d'aprendre a valorar, a respectar i a compartir", asseguren des de l'Associació que ha realitzat una dura crítica a les instal·lacions il·legals com a quiosquets a les platges. "No hi ha legalitat sense sosteniblidad i al revés. És un binomini indestructible", va explicar el president de l'Associació, José Sánchez.