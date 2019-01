Balears es presentarà com a destinació sostenible aquest dijous a Fitur 2019

Actualizado 22/1/2019 10:54:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fira Internacional de Turisme (Fitur) 2019 acollirà aquest dijous a les 12.00 hores la presentació institucional de l'estand de Balears com a destinació sostenible, amb intervencions de representants de cada Illa.

Balears centrarà la seva estratègia en Fitur -que comença aquest dimecres- en el turisme sostenible, segons ha informat la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme.

A la presentació institucional, Formentera oferirà els seus avanços en matèria de sostenibilitat; Menorca mostrarà els valors de l'illa com a espai natural per a la pràctica d'esports; Mallorca, per la seva banda, es presentarà com plató de rodatges de pel·lícules des d'una perspectiva sostenible; i Eivissa destacarà la seva autenticitat amb els quatre elements de la naturalesa com a fil conductor.

TURISME SOSTENIBLE

Per promocionar el turisme sostenible, l'espai expositiu de Balears inclourà diversos punts de recollida selectiva i àrees d'informació sobre la importància del reciclatge.

Així mateix, comptarà amb diversos panells informatius per difondre alguns projectes finançats per la recaptació procedent de l'impost turístic.

A Fitur 2019, Balears tindrà un estand de 986 metres quadrats, que albergarà mostradors de les quatre illes i diferents ajuntaments, a més de co-expositors privats com Adramar Incoming Services, Eulen hotels, Ciclying friendly i Viatges Urbis.

També, i per segon any consecutiu, l'espai de Balears suprimeix barreres arquitectòniques --per fomentar l'accessibilitat a través de rampes i sales de reunions adaptades-- i auditives --amb bucles d'inducció magnètica i punts d'informació específics--.

A més, tots els materials de l'estand seran reutilitzats en la resta de fires a les quals acudirà l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib) durant 2019.

Igualment, per conscienciar sobre la importància del reciclatge la Fundació Deixalles i Cáritas Mallorca han produït objectes promocionals reciclats per lliurar a Fitur 2019.

FITUR SALUT

A més, Balears comptarà amb un segon espai a Fitur Salut on es donarà a conèixer el potencial de les illes en aquest àmbit, així com la seva oferta en matèria de turisme de Salut i Benestar.

El dimecres 23 de gener, a les 14.00 hores, s'oferirà la ponència titulada 'El turisme de salut i benestar a Balears: un exemple de col·laboració públic-privada', en la qual intervindran el director de l'Aetib, Jaume Alzamora, i el president del Segment Estratègic de Salut&Wellnes de Balears, Toni Fuster.

ALTRES ACTIVITATS

Des del 23 al 27 de gener de 2019 el estand de Balears també alberga un concurs d'instagram amb l'etiqueta #VoyaBaleares. I durant el cap de setmana, l'Aetib convertirà el stand en un parc de jocs infantils.