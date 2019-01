Balears redueix gairebé un 69% la seva xifra de consorcis, empreses públiques i altres organismes dependents des de 2010

Publicado 22/1/2019 13:55:13 CET

Les dades disponibles no permeten calcular l'estalvi derivat de la reestructuració ni els costos d'indemnitzacions per acomiadaments

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears va reduir la xifra d'entitats dependents, com a consorcis, empreses públiques i altres organismes, en un 68,8% des de 2010 fins el 2016, segons l'últim informe de la Sindicatura de Comptes, lliurat aquest dimarts al Parlament.

A l'inici de 2010, el sector públic instrumental de Balears -tenint en compte els organismes amb participació majoritària de la Comunitat Autònoma i excloent la UIB- estava format per 141 entitats, però al tancament de 2016 la xifra havia passat a 44.

Les entitats extingides en el període 2010-2016 han estat 102: dos organismes autònoms, set entitats públiques empresarials, 12 societats mercantils (deu per extincions i dues per transformacions en entitats públiques empresarials), vuit fundacions i 75 consorcis.

Tenint en compte les creacions de noves entitats (vuit) i les transformacions i separacions de la Comunitat Autònoma (tres), el balanç final és el següent: quant als organismes autònoms han passat de sis a cinc organismes, que suposa una disminució del 16,7%; les entitats públiques empresarials han passat de 16 a 13 (disminució del 18,7%); les societats mercantils han passat de 14 a dues (disminució el 85,7%); les fundacions han passat de 19 a 11 (disminució del 42,1%) i finalment, els consorcis han passat de 86 a 13 al tancament de l'exercici 2016, que ha suposat una disminució del 84,9%.

Algunes de les entitats que han desaparegut en aquest període són, entre altres, l'Agència de Salut Pública de Balears (creada i extingida en 2011); l'Institut d'Estratègia Turística (Inestur); Desenvolupament Digital Balear, SL; Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA); Tramvia de la Badia de Palma, SA (Trambadia); o les Fundacions de diversos hospitals públics i Gestió Sanitària de Mallorca (Gesma), que van ser integrades en l'IbSalut -si bé el dia d'avui continuen donades d'alta en el registre de Fundacions, com ha alertat la Sindicatura-.

NO ÉS POSSIBLE CALCULAR L'ESTALVI

En el seu informe, la Sindicatura assenyala que les dades disponibles no permeten quantificar els estalvis en matèria de recursos humans i despeses de personal derivat d'aquesta reordenació.

Si bé el conjunt de les retribucions i el nombre d'efectius han disminuït, les baixades en el capítol de personal també podrien haver-se del descens generalitzat de retribucions acordat pel Govern per a tota l'Administració autonòmica.

Igualment, la Sindicatura tampoc disposa de suficient informació per conèixer quin ha estat el cost final de la reducció d'efectius que van acabar en els tribunals, amb sentències desfavorables per a l'Administració, que van comportar readmissions, el pagament de salaris de tramitació o indemnitzacions al personal afectat.

Segons dades aportades per l'Advocacia de la Comunitat, el cost de les reclamacions de 72 treballadors en les quals ha intervingut el Govern ascendeix a un import de 3,1 milions, però aquestes dades "no contenen el total de les situacions derivades dels acomiadaments". Igualment, "hi ha altres sentències desfavorables a la CAIB de les quals no s'aporta informació", apunta la Sindicatura.