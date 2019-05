Balears registra a l'abril una temperatura mitjana de 14,4ºC

Publicado 6/5/2019 14:30:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat en el mes d'abril una temperatura mitjana de 14,4ºC i una anomalia de -0,1ºC, per la qual cosa serà "un mes normal", segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En termes més concrets, les temperatures mitjanes i anomalies per illa són a Menorca i Mallorca, de 14,3 ºC i 14,4ºC, i anomalies de -0,2 i -0,1ºC, respectivament. A Eivissa, el mes va ser fred, amb una temperatura mitjana de 14,6ºC i una anomalia de 0,6ºC i, a Formentera, la temperatura mitjana va ser de 15,5ºC.

Les temperatures màximes del mes es van registrar el dia 30, a Menorca, quan es van aconseguir 22,1ºC a Ciutadella; el dia 14 a Mallorca, amb 27,6ºC; a Eivissa, 27,1ºC; i, a Formentera, 24,9ºC.

D'altra banda, les temperatures mínimes es van donar a Menorca, Mallorca i Eivissa el dia 5, amb 0,6ºC, -3,8ºC i 4,7ºC, respectivament.

Així mateix, a Mallorca, concretament a Escorca, a Son Torrella va haver-hi quatre dies de gelada i a Lluc, Campos i Salines de Llevant, un dia, i a Menorca va haver-hi un dia de gelada a Ferreries.

Pel que fa a precipitacions, va ser un mes "sec" amb 23,2 litres per metre quadrat (l/m2), un 46 per cent menys de l'habitual. En aquest sentit, a Menorca va haver-hi un 36 per cent menys de precipitació de l'habitual amb 27,4 l/m2, a Mallorca un 49 per cent menys, amb 22,7 l/m2; a Eivissa un 25 per cent menys, amb 22,9 l/m2; i a Formentera va ploure 29,8 l/m2.

En relació al vent, abril va ser "molt ventós" a Balears i la ratxa màxima de vent es va registrar en la Serra d'Alfàbia el dia 20, amb 112 quilòmetres per hora (km/h), direcció est. A Menorca, al

Mercadal, es va registrar el dia 19 una ratxa de 73 km/h; a Eivissa, el dia 5, amb 82 km/h a l'Aeroport i, a Formentera, el dia 20, amb 66 km/h.