Balears va registrar al gener temperatures de fins el -4,4 graus i diversos dies de gelades, segons Aemet

Publicado 4/2/2019 14:58:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mes de gener va ser un mes fred a Balears, on es van arribar a registrar temperatures de fins -4,4 graus a Lluc (Mallorca) i diversos dies de gelades així com nevades al cim del Puig Major, d'acord amb l'avanç climatològic mensual de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Balears.

Així, la temperatura mitjana registrada a Balears durant el mes de gener va ser de 9,9 graus i una anomalia --diferencia entre la temperatura mitjana del mes i la normal del període 1981-2010-- de 0.7 graus. Per illes, la temperatura mitjana a Mallorca va ser de 9,8 graus; a Menorca, de 10,3; a Eivissa, de 9,9; i a Formentera la temperatura mitjana va ser d'11,3 graus.

La temperatura màxima es va registrar el dia 1 de gener a Pollença i va ser de 22,9 graus, mentre que la temperatura més alta a Menorca, Eivissa i Formentera es van donar el dia 31 amb 18.9 graus a l'Aeroport de Menorca; 19.6 a Eivissa; i 18.8 a Formentera. Respecte les temperatures mínimes, la més baixa del mes es va registrar el 25 de gener a Lluc (-4,4 graus) i l'Aemet ha destacat el rècord de temperatura mínima a Formentera, on el dia 12 es van registrar 0,5 graus, superant els 0,8 graus que es van registrar a La Savina l'any 1985.

Per la seva banda, a Mallorca va haver-hi diversos dies de gelada: 12 a Lluc, 11 a Campos, 10 a Escorca, Son Torrella, 7 a Serra d'Alfàbia, 6 Aeroport de Palma. També a Eivissa, a Sant Joan de Labritja, va haver-hi 4 dies de gelada. A més, el dia 10 va nevar a partir dels 500 metres a Esporles (Mallorca) i a partir dels 800 metres al Puig Major, al cim del qual també s'hi varen registrar nevades entre els dies 21 i 24.

Quant a precipitacions, l'Aemet ha determinat que gener va ser un mes normal en què es van registrar 40.6 litres per metre quadrat de mitjana. Per Illes, el mes va ser humit a Menorca (van ploure 83.2 litres per metre quadrat), normal a Mallorca (es van registrar 37.4 litres per metre quadrat de pluges) i sec a Eivissa i Formentera (on van caure 13.3 i 11 litres per metre quadrat, respectivament).

A més, al gener es van registrar 6 dies de tempesta -quatre a Mallorca, un a Menorca, dues a Eivissa i un a Formentera- i onatge de més de 3 metres durant 21 dies del mes, aconseguint el seu màxim els dies 24 i 25 a Maó en registrar-se ones de 6,2 metres.

Finalment, gener va ser un mes amb motlt de vent a Menorca i Mallorca i normal a Eivissa. Així, la ratxa màxima de vent es va registrar a la Serra d'Alfàbia el dia 27 i va ser de 127 quilòmetres per hora. A Menorca, es va registrar el dia 24 amb 95 quilòmetres per hora adreça Nord. Finalment, a Eivissa i Formentera el dia 23 es van registrar ratxes de vents de 82 i 65 quilòmetres per hora, respectivament.