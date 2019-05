Baltasar Garzón, sobre la corrupció: "Estem millor que abans però no s'ha de pensar que està tot aconseguit"

Publicado 19/5/2019 15:03:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Maig (EUROPA PRESS) -

L'ex magistrat i candidat d'Actúa al Parlament Europeu, Baltasar Garzón, ha comentat aquest diumenge, en un acte de campanya del partit a Palma de Mallorca, que les institucions espanyoles sí han avançat en la lluita contra la corrupció, encara que seria "un gravíssim error pensar que està tot aconseguit".

"La corrupció segueix existint, encara que hi ha més sensibilitat per part de la ciutadania", ha explicat el candidat durant una 'Ruta de la Corrupció' organitzada per Actua i que ha inclòs la visita al 'palau' adquirit per l'expresident balear Jaume Matas, jutjat per l'Audiència Provincial de Balears per delictes prevaricació i frau a l'administració, entre d'altres.

Preguntat per la seva opinió sobre el qui va ser president de Balears durant dues legislatures, el candidat europeu d'Actúa ha dit que "no li agrada parlar ni personificar", encara que ha defensat les sentències dels casos ja jutjats. "Vull salvar aquells casos en els quals encara s'aplica la presumpció d'innocència, però en els casos que ja estan sentenciats, l'argumentació jurídica és clara i contundent".

En aquest sentit, Garzón creu que els casos jutjats demostren que va haver-hi una "depredació sistemàtica en perjudici dels ciutadans". "Fer obres elefantíaques quan no s'atenen altres necessitats de la població és greu, encara que és més greu si es fan amb fons públics", ha dit el candidat en referència a la construcció del Palma Arena, una altra de les visites previstes en la 'Ruta de la Corrupció'.

"És un exemple negatiu de la política, ja que demostra un aprofitament de la possessió d'un càrrec per desviar fons o per fer que uns altres guanyin diners", ha argumentat l'exjutge Garzón sobre les actuacions de Matas durant els seus mandats.

MÉS PROTECCIÓ AlS DENUNCIANTS

En referència a les eines contra la corrupció que existeixen a Espanya, el candidat ha justificat que "n'hi ha moltíssimes", i que si les institucions no les apliquen "es posen en evidència", però perquè la lluita contra el frau públic sigui eficaç també s'ha d'incidir en la conscienciació ciutadana.

"Per a mi és fonamental que la ciutadania assumeixi el problema com a propi. La lluita contra la corrupció és una co-responsabilitat de tots. No solament cal fer que les institucions la combatin. La societat civil pot denunciar", ha explicat el candidat, que ha apuntat a una falta de mitjans per dur-la a terme eficaçment.

"Si denunciem ha d'haver-hi un sistema que investigui, que protegeixi al denunciant i no que ho estigmatitzi. No hauríem de veure a aquestes persones com a persones 'que se l'estan jugant'", ha defensat Garzón, en referència als casos en què algunes persones han rebut amenaces o sofert conseqüències per denunciar casos de corrupció política.

"No es pot llançar aquest repte i després deixar abandonat a realment qui se l'està jugant", ha postil·lat el candidat.

En referència a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, creada pel Govern balear en aquesta legislatura, ha dit que "no pot funcionar com un compartiment estanc". "Aquestes oficines no serveixen de res si no hi ha comunicació" amb les institucions dedicades a això, com la Fiscalia Anticorrupció o la Policia Judicial.

ACTÚA, UN PARTIT AMB VISIÓ JOVE, VOLUNTAT PARTICIPATIVA I BASE AMBIENTAL

El candidat al Parlament Europeu ha finalitzat el seu discurs davant els mitjans dient que el partit pel qual milita, Actúa, pretén "aportar una visió jove i fomentar una política participativa". "Escoltarem als ciutadans i a partir d'aquí construirem i explicarem, no adoctrinarem", ha afirmat.

En aquest sentit, el candidat ha criticat els partits majoritaris, ja que, segons ell, pretenen "imposar unes idees en lloc de compartir-les". "Això no pot ser. No cal imposar una visió d'uns o d'uns altres, cal accedir i aconseguir un punt de trobada amb els altres. Ha d'haver-hi diàleg, no imposició", ha argumentat Garzón.

Finalment, l'ex magistrat ha qualificat la seva formació com una entitat amb base ecològica i conscienciada amb el problema ambiental. "Crec que que no se li està donant la importància que requereix", ha conclòs el candidat en referència a les polítiques dedicades a la protecció del medi ambient dutes a terme en el conjunt de l'Estat.