El Banc d'Aliments de Mallorca recull 115 quilos d'aliments a la seva campanya 'La Gran Recollida'

Publicado 23/1/2019 13:52:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banc d'Aliments de Mallorca ha recollit un total de 114.682 quilos d'aliments a través de la seva campanya 'La Gran Recollida', a la qual hi han participat un total de 53 centres comercials durant els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre.

Segons ha informat el Banc d'Aliments en un comunicat, l'entusiasme i gran treball de 500 voluntaris han fet possible que aquesta 'Gran Recollida' hagi aconseguit gairebé arribar a l'objectiu marcat de 120.000 quilos.

Així mateix, han volgut destacar l'àmplia cobertura que han dedicat els mitjans de comunicació, com són Insel Radio, Ona Mediterrània, RNE Regional, Ràdio Balear, Europa Press, 20 minutos, Mallorca Digital i TVE Regional, entre d'altres.

Finalment, el BAM ha volgut fer públic el seu agraïment a Mercapalma, que ha cedit gratuïtament una nau on emmagatzemar els 114.682 quilos recollits, així com a les persones que han participat de manera voluntària.

Durant els propers mesos, el BAM distribuirà per mitjà de 68 entitats a aproximadament 20.000 persones el producte de la seva campanya de recollida d'aliments i de la solidaritat de la societat mallorquina, amb això espera pal·liar la falta de recursos de tantes persones, que per un motiu o un altre, "han de demanar ajuda per accedir pel cap alt bàsic, alimentar-se".