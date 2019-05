CAEB alerta que el creixement de l'ocupació a Balears se situa per sota de la mitjana estatal

Publicado 6/5/2019 13:20:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha indicat aquest dilluns que el ritme de creació d'ocupació a Balears s'ha accelerat amb l'inici de la temporada turística encara que ha alertat que el creixement de l'ocupació "es manté per sota de la mitjana nacional".

Des de la CAEB han assenyalat que el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació de Balears (44.730 persones) ha disminuït a l'abril a un ritme (-2,0%) més intens que la mitjana del primer trimestre (-1,6%) però inferior a la mitjana nacional (-5,2%). A més, l'entitat ha subratllat que l'inici de la temporada turística i la Setmana Santa són els motius que expliquen l'acceleració de l'economia i, especialment, el sector serveis.

"El sector serveis ha estat l'únic capaç de millorar el ritme d'avanç del mes anterior (2,4% vs 1,5%, març) davant l'atonia de la indústria (2,1%, abril i març) i la lleu desacceleració de la construcció (5,2% vs 5,7%, març)", han indicat els empresaris.

En aquest sentit, la CAEB s'ha referit a l'increment de les afiliacions a la Seguretat Social respecte del mateix mes de l'any anterior a un ritme (2,6%) superior al de març (2,0%) i a la mitjana del primer trimestre (2,5%).

"MILLORA DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ"

En aquest context, Planas ha destacat que "les condicions de contractació continuen millorant gradualment" i s'ha referit al pes dels contractes indefinits, que ha crescut en termes interanuals a l'abril (4,0%) en contraposició amb el descens que han experimentat els de caràcter temporal (-1,2%), segons ha sostingut la confederació d'empresaris de Balears.

"Des de CAEB s'aposta per implementar mesures en favor de la productivitat com a via per aconseguir una ocupació més estable i de major qualitat que permeti assegurar la generació de rendes de l'arxipèlag i maximitzar la contribució del mercat laboral a la competitivitat global de Balears", ha manifestat Planas.

Finalment, l'entitat ha apuntat que la taxa d'atur registrada a l'abril ha descendit fins a situar-se en el 8,1% de la població activa, un percentatge que rebaixa quatre desenes l'anotat un any abans (8,5%) i col·loca Balears en la primera posició del ranquin autonòmic sis punts percentuals per sota de la mitjana nacional (14,1%).