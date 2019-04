CAEB, ICO, ISBA i Sabadell participen en una jornada sobre les línies de finançament per a emprenedors a Palma

Publicado 9/4/2019 14:21:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), ISBA Societat de Garantia Recíproca (ISBA) i Banc Sabadell han participat aquest dimarts en la jornada 'Accés al finançament per a emprenedors i empreses' duta a terme a Palma.

Així ha informat CAEB a través d'un comunicat en el qual han detallat que la trobada ha servit per donar a conèixer els instruments financers existents al mercat a la disposició de les empreses i emprenedors, els requisits necessaris d'accés a aquest finançament i les característiques específiques de cadascun d'ells.

En la jornada ha participat la cap d'Àrea d'Atenció al Client d'ICO, Carmen Varela, qui ha explicat els instruments de finançament que actualment ofereix l'Institut de Crèdit Oficial a empreses i a emprenedors.

Per la seva banda, el director comercial d'ISBA, Jaime García de la Rosa, ha intervingut per exposar les possibilitats per accedir al finançament d'ISBA, entitat financera sense ànim de lucre que té per objectiu contribuir al desenvolupament econòmic de Balears.

Finalment, el director de Negocis d'Institucionals i Convenis d'empresa de Banc Sabadell, Juan Carlos Martín, ha exposat les solucions de finançament que aquesta entitat ofereix a empreses i emprenedors.