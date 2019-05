El candidat socialista a l'alcaldia d'Inca vol convertir el municipi en la "ciutat de la música"

Publicado 3/5/2019 12:14:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

L'actual alcalde d'Inca i candidat a la reelecció del PSIB, Virgili Moreno, ha presentat aquest divendres la proposta 'Inca, Ciutat de la Música', amb l'objectiu de promocionar el municipi com a "ciutat referent en l'àmbit de la música".

"Apostem per la cultura i per atreure a visitants a Inca. La música és un llenguatge universal que pot unir aquests dos objectius i volem convertir-la en una bandera de la nostra ciutat", ha declarat el candidat, segons ha recollit el PSIB en un comunicat.

Així, Moreno ha destacat que el municipi compta amb "una banda de música i una coral amb molta història, agrupacions musicals i folklòriques, organistes de gran nivell i grups de música moderna". L'alcalde ha recordat, a més, que Inca ja té "per fi" un conservatori professional i que l'ara rehabilitat Teatre Principal també servirà com a "escenari per a l'activitat musical".

D'altra banda, el candidat socialista ha celebrat les iniciatives musicals que ha desenvolupat l'Ajuntament durant aquesta última legislatura. Moreno ha fet referència, entre altres coses, a cicles com IncaJazz o Inclàssic, la Fira del Disc i la Fira de la Música.