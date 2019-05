El cantant mallorquí Ricky Merino formarà part del jurat del Festival d'Eurovisió de 2019

Publicado 30/4/2019 15:02:55 CET

L'exconcursant d'Operación Triunfo i cantant mallorquí Ricky Merino formarà part del jurat professional de RTVE per al Festival d'Eurovisió d'aquest any, que se celebrarà a mitjan maig en Tel Aviv (Israel).

En aquest sentit, el jurat, compost també per Sole Giménez, David Feito, Raúl Gómez i Elena Gómez, votarà tant en la primera semifinal del dimarts 14 de maig, que emetrà La 2, com en la final del dissabte 18 d'aquest mes, que podrà veure's per La 1.

D'altra banda la productora de ràdio María Segurado estarà com jurat reserva, i la presentadora Nieves Álvarez serà la portaveu dels punts del jurat espanyol.

Segons les normes de la UER, Unió Europea de Ràdio-Televisió, cada jurat professional ha d'estar compost per cinc membres, no haver format part del jurat en els dos anys precedents, ni tenir relació amb cap de les cançons que es presenten al festival. Com a novetat aquest any, les normes assenyalen que solament un dels membres del jurat pot ser treballador de la televisió participant; i cap membre del jurat pot ser treballador de la companyia discogràfica que tingui representant aquest any en el festival.

De la mateixa manera, els membres d'aquest jurat han de pertànyer a alguna professió dins de la indústria musical, com a DJ de ràdio, artista, autor de lletres, compositor o productor musical, i han de ser ciutadans amb nacionalitat del país al que representen.

Des de fa quatre anys, els membres de tots els jurats nacionals es fan públics amb diversos dies d'antelació als programes com una de les mesures per augmentar la transparència del sistema de votació i també seran anunciats en antena. Les seves votacions seran publicades a la web oficial de la UER després del Festival.