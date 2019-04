Casado assegura que Pedro Sánchez és "un perill públic per a Espanya" per "pactar amb els enemics"

Publicado 9/4/2019 14:48:40 CET

El líder del PP, Pablo Casado ha assenyalat aquest dimecres que el president del Govern central, Pedro Sánchez "és un perill públic per a Espanya", i ha afegit que és "el president més radical i més sectari que ha tingut aquest país perquè ha pactat amb els enemics", referint-se als "independentistes i batasunos".

Casado ha indicat durant la seva visita a Menorca que "Espanya és un estat meravellós, una nació històricament magnifica i que, no obstant això, ells la volen vendre terminis i a trossos".

"No ho tolerarem. Guanyarem les eleccions i recuperarem el rumb d'Espanya, evitant així que aquest país caigui en mans dels quals volen destruir-nos", ha apuntat.

El president dels 'populars' ha afegit que no permetrà que els facin "passar per la pedra del secessionisme, del comunisme i del terrorisme d'ETA". "No m'asseuré a parlar amb Bildu perquè són uns terroristes que han matat 800 persones i no han renegat de la violència etarra", ha etzibat.

En aquesta línia, ha posat l'accent en la idea que Pedro Sánchez pactarà amb el president de la Generalitat, Quim Torra; l'expresident català, Carles Puigdemont; el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el nacionalista basc Arnaldo Otegui.

"Ja han plantejat un govern per a Espanya. Iglesias ha dit que vol ser ministre de l'Interior, Torra m'imagino que demanarà Administracions Territorials, a Puigdemont segur que li ve de gust Afers exteriors i estic segur que Otegui demenarà Justícia", ha bromejat.

Casado ha aprofitat l'acte del PP a Menorca per explicar als simpatitzants i afiliats del partit algunes de les mesures que durà a terme en el cas de ser triat com president del Govern central.

En aquesta línia, ha destacat propostes com la supressió de l'impost de patrimoni, de donacions, de successions i d'actes jurídics documentats, la baixada de l'impost de societats i l'ampliació de la tarifa plana per a autònoms.

Així mateix, ha anunciat que els aturats de llarga durada no pagaran impostos en els dos anys següents al fet que emprenguin un negoci o una activitat. "Donarem oportunitats perquè els espanyols no hagin d'estar sol depenent d'un subsidi", ha conclòs.