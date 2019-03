El Castell de Bellver presenta "un bon estat de conservació" però ha de "millorar la seva estabilitat estructural"

Publicado 15/3/2019 11:20:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Març (EUROPA PRESS) -

El Castell de Bellver presenta un "bon estat de conservació", des d'un punt de vista global, encara que és possible detectar "factors d'alteració a tenir en compte" si s'analitza detalladament i, en aquest sentit, "l'estabilitat estructural és una de les qüestions que reclamen intervenció en primer lloc", segons revela un estudi preliminar del Castell, presentat aquest divendres en roda de premsa pels arquitectes Fernando Vegas i Camilla Milleto.

Així mateix, Milleto ha destacat que una altra de "les conclusions destacades" és que l'edifici podria generar "grans oportunitats" que, al seu semblar, "no estan explorades", i ha proposat, en aquesta línia, "incentivar les visites" amb el públic local "oferint un vincle amb aquesta societat i el Castell", per exemple, amb activitats temàtiques i això crearia "una valorització del ciutadà" i "seria un motiu per anar el diumenge a visitar-ho".