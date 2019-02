Cata, capitana de la selección de fútbol sub-17: "Queremos unos derechos que no nos hagan inferiores a los chicos"

Publicado 6/2/2019 13:19:47 CET

La futbolista Tast Coll, capitana de la selecció espanyola Sub-17 que es va proclamar campiona del món el mes de desembre passat, ha reclamat aquest dimecres en el Congrés "una igualtat" i "uns drets" que permetin als equips femenins "no ser inferiors" als masculins.

La portera i les seves companyes han visitat la Cambra baixa on han estat rebudes per la presidenta, Ana Pastor, i pels membres de la Comissió de Cultura i Esport.

En declaracions als periodistes, la futbolista ha destacat que a l'esport femení "encara li falta molt" per a semblar-se al masculí i, al seu judici, l'objectiu a tenir en compte ara per part de les institucions és que no facin a les esportistes sentir inferiors.

Per això, ha fet una crida al Congrés perquè treballin pel futbol femení i inverteixin en ell "perquè pugui créixer".

A més, la balear va considerar "vergonyós" el succeït diumenge passat quan l'equip de Veterans del Terrasa va insultar a les jugadores del Terrasa B i del Viladecavalls mentre aquestes disputaven el seu partit.

En aquest sentit, la portera ha explicat que les jugadores només volen practicar el seu esport i divertir-se, perquè ho fan "per amor a l'art i no per diners".

La seleccionadora nacional Sub-17, Toña Is, també ha lamentat que això continuï ocorrent en els camps i espera que "aviat" es deixi de veure el futbol femení com una cosa de "bestioles estranyes", assegurant que continuaran intentant fer-se un buit en aquest esport i ha desitjat que "no torni a succeir" mai un cas com el de Terrasa.

UN EQUIP "MARCA ESPANYA"

Durant la seva visita, les internacionals i el cos tècnic han pogut estar amb la presidenta de la Comissió de Cultura i Esport, la diputada de Ciutadans Marta Rivera de la Cruz, qui els ha recordat que aquest òrgan és la seva representació parlamentària i que sempre tindran en ell "un canal de comunicació" perquè puguin fer les seves reivindicacions.

"Hi ha coses que tenen solució i unes altres que no, però aquí, a vegades, podem arreglar coses", ha apuntat.

En l'acte, els portaveus parlamentaris d'Esport dels diferents grups han agraït a les jugadores el seu assoliment esportiu i també han destacat l'exemple que suposen per a molts joves que han vist com "amb esforç s'arriba als més alt.

El diputat 'popular' Ángel Luis González, s'ha dirigit a les campiones del món per a assenyalar que són "el major orgull del país" i "Marca Espanya" com la majoria de l'esport femení que, segons ha recalcat, en aquests moments té "una importància vital" en l'acció exterior d'Espanya.

El seu homòleg del PSOE, Javier Antón, ha indicat, a més, que l'assoliment de la selecció sub-17 ajudarà al fet que els equips femenins superiors que estan lluitant per un conveni igual al dels homes tinguin una major visibilitat.

"No deixeu de creure en la Igualtat", ha estat un dels missatges llançats per la portaveu d'Esports d'Units Podem, Teresa Arévalo, qui recordava que, quan ella jugava al futbol, no es veien partits de dones en televisió ni hi havia referents. "Ara ho sou vosaltres", ha destacat.

Per part seva, el representant de Ciutadans, Rodrigo Gómez, ha subratllat l'importància que aquest equip hagi portat valors com la companyonia a totes les llars del país.

La diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha insistit en la dificultat que suposa ser campiona d'un esport sent dona, en comparació amb els homes; mentre que el diputat d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Iñigo Alli, els ha demanat a les jugadores que estiguin orgulloses de l'aconseguit i que continuïn sent un exemple dins i fora del camp per a molts nens.