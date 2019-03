Catedral, Consolat i Bellver s'adhereixen a l'Hora del Planeta 2019 amb una "apagada de llums simbòlica" aquest dissa

Publicado 27/3/2019 18:50:28 CET

L'Hora del Planeta 2019 va més enllà d'apagar la llum i es compromet a reduir CO2, carn i plàstics

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El Consolat de Mar, la Llotja, el Parlament, el Consell de Mallorca, la façana de l'Ajuntament de Palma, la Seu i el castell de Bellver s'adheriran aquest dissabte a l'Hora del Planeta 2019 de WWF amb una "apagada de llums simbòlica" de les 20.30 hores a les 21.30 hores unint-se així a l'acció més gran de caràcter reivindicatiu i a l'uníson que se celebra a tot el món l'últim dissabte de març.

Així mateix, el Consell apagarà les llums de l'edifici de Palau Reial així com les de l'edifici de la Misericòrdia, la Llar de Joventut, la Llar de la Infància i la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). A més, tal com ja va ocórrer en l'edició de l'any passat, la façana de l'edifici de facturació de Son Sant Joan apagarà durant una hora la llum igual que ho farà el cartell que anuncia el nom de l'aeroport de Palma.

Qui també apagarà les llums pel planeta serà el Palau de l'Almudaina com a símbol de compromís en la lluita contra el canvi climàtic, així com diversos centres comercials del centre de la ciutat que també apagaran la llum durant una hora aquest dissabte.

Palma serà, per tant, una de les 8.000 ciutats de 187 països de tot el món que se sumen a la iniciativa de WWF en defensa del planeta, que a tres dies de la seva celebració suma prop de 12.000 monuments i que a Espanya compta amb 420 Ajuntaments inscrits, encara que l'ONG aspira a superar els 450 consistoris.

Cal recordar que l'hora del planeta 2019 farà un pas més aquest any i "reptarà" als ciutadans a comprometre's de forma activa per reduir les seves emissions de CO2 i a no consumir carn ni plàstics d'un sol ús, almenys per un dia.

En aquest sentit, el director de comunicació de WWF Espanya, Miguel Ángel Valladares, ha subratllat en declaracions a Europa Press que aquest any es focalitzarà en destacar que no solament es tracta de fer un gest, sinó que "tots" els habitants de la Terra poden actuar per evitar la degradació del planeta.

A més, ha titllat de "brutal i gegantesc" el moviment juvenil internacional iniciat per l'adolescent sueca Greta Thunberg i ha assegurat que "serà de gran ajuda" en la celebració de l'Hora del Planeta aquest any.