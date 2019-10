CCOO diu que el control horari dels docents reflecteix que els professionals fan més hores de les estipulades

Publicado 8/10/2019 14:45:21 CET

Sol·liciten que els docents puguin disposar de dos dies de lliure disposició en període lectiu i altres dos en període no lectiu

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'àrea d'Educació de CCOO de Balears reclama que es convoqui de forma "urgent" la taula de negociació sobre el control horari dels docents posat que l'eina reflecteix fins ara que gran part dels professionals fan més hores de permanència de les quals estipula el seu horari.

Segons han anunciat en una nota de premsa, proposen que aquestes hores es compensin amb una borsa d'hores que es podrien acumular amb dies complets o fer-ho de forma econòmica d'acord amb el valor de l'hora ordinària aplicable.

Ara com ara no està regulada ni la sol·licitud ni la forma de compensació d'aquest temps extra que dediquen els docents al centre, per la qual cosa, segons diuen, no poden "continuar amb aquesta incertesa".

La implantació d'aquest sistema a l'àmbit de l'ensenyament públic, segons els representants dels docents de CCOO, és "absolutament innecessària" perquè no ha tingut en compte la casuística del seu col·lectiu i perquè "la seva implantació ha estat precipitada i amb total manca de consens".

"En el mes d'octubre ja ha quedat constatat que el sistema de marcatge horari té greus manques a nivell tècnic, d'organització i sobretot de consens", diuen.

Des de CCOO pensen que els docents "no poden seguir amb aquesta incertesa i malestar" i que "és necessari i urgent que els convoquin el més ràpid possible o bé retirin directament aquesta mesura".

El control horari, recorden, va ser una demanda sindical contra la precarietat laboral i per les hores extres que feien els treballadors i treballadores.

Finalment, també sol·liciten que els docents puguin disposar de dos dies de lliure disposició en període lectiu i altres dos en període no lectiu.