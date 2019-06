CCOO exigeix una solució als "greus problemes informàtics" de l'IbSalut

Publicado 28/6/2019 13:07:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO ha denunciat i demanat una solució als "continus errors" que dóna el sistema informàtic de l'IbSalut, que gestiona els serveis de Recursos Humans, Personal, Borsa Única, Carrera professional, Oposicions i Formació, entre altres.

Segons ha informat CCOO en un comunicat, aquests problemes "perjudiquen seriosament els treballadors del Servei de Salut, així com als aspirants a les diferents bosses de treball que estan publicades".

Així mateix, ha assenyalat que el dijous la gerència de l'Hospital Son Llàtzer va comunicar a la Junta de Personal que tots o la majoria dels seus treballadors no percebran els conceptes de nocturnitat i festius, així com les guàrdies del personal facultatiu per una fallada en el bolcat de les quanties en l'aplicació informàtica.

Aquesta nova fallada del programa se suma als que són habituals en aquest programa de gestió dels recursos humans del Servei de Salut des de la seva implantació i que ha augmentat en els últims mesos.

En aquesta línia, han esmentat una altra fallada del sistema que va ocórrer el passat dia 12, quan les baremació dels aspirants a la borsa d'ocupació de la categoria de celador van sortir publicades a la web de l'IbSalut.

Nou dies més tard, el dia 21, els llistats de baremació de borsa única en la categoria de celador, van ser retirats de la web de l'IbSalut després de detectar que la major part dels candidats estaven mal baremats.

Això va originar que des del dia 12, aquests demandants d'ocupació amb el consegüent plus de molèsties per als mateixos presentessin les al·legacions corresponents als registres habilitats per a això.