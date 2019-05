Cladera visita les plantes de tractament de residus de Mallorca i promet avanços en sostenibilitat

Publicado 7/5/2019 17:24:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha visitat aquest dimarts les plantes de tractament de residus de Mallorca, gestionades per Tirme, amb l'objectiu de conèixer de primera mà el funcionament d'aquestes instal·lacions.

Segons ha informat el PSIB en un comunicat, la sostenibilitat és un dels punts principals del programa electoral dels Socialistes de Mallorca, en el qual bona part dels compromisos van dirigits en aquest àmbit.

Cladera ha insistit que "no podem avançar sense la sostenibilitat i aquesta legislatura ja s'ha marcat el camí, amb una Llei de Canvi Climàtic i una Llei de Residus que ara cal desenvolupar".

En concret, ha manifestat el seu compromís de fomentar l'economia circular i per tant, reduir la generació de residus en un 10 per cent el 2021 i en un 30 per cent el 2030, perquè "el millor residu és aquell que no es produeix".

Paral·lelament a això, la candidata socialista ha anunciat el seu compromís d'incrementar la política de reciclatge de residus, apostant per la reducció de la incineració i arribant a un 50 per cent de reciclatge de residus el 2021.

A més, ha explicat la seva intenció d'impulsar "de forma valenta les energies renovables i reduir les energies fòssils, per la qual cosa s'ha marcat l'objectiu que el 2028 el 50 per cent de l'energia que es produeixi a Mallorca derivi de fonts renovables".

Per aconseguir aquesta fita, ha especificat que es començarà donant exemple "fomentant l'autoconsumo d'energies fotovoltaiques als edificis públics del Consell i promovent, a través dels plans territorials i amb ajuda als ajuntaments, l'enfortiment de la transició energètica i l'aposta per les renovables".