El claustre de Santo Domingo acull l'entrega dels premis literaris Pare Colom d'Inca

Publicado 28/7/2019 17:10:33 CET

Elies Barberà i Jordi Boixadós, Víctor Gayà i Xavier Zambrano han estat els guardonats en la 17ena edició dels premis

PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El claustre de Santo Domingo d'Inca ha acollit l'entrega dels premis literaris Pari Colom, uns guardons que aquest any han celebrat la seva 17ena edició, en la qual s'han rebut més de 120 obres, segons ha informat l'Ajuntament d'Inca.

El jurat ha decidit atorgar el premi en la modalitat de teatre a l'obra titulada 'Popocatépetl', d'Elies Barberà i Bolinches i el Jordi Boixadós i Bisbal. Per la seva banda, en la categoria de poesia l'obra 'En el lliure clar de l'obert', de Víctor Gayà, ha estat la guardonada, mentre que el premi en narrativa ha recaigut en Xavier Zambrano per la seva obra 'El dolç diagnòstic'.

Per la seva banda, l'alcalde d'Inca, Virgilio Moreno, s'ha referit als premis Pare Colom com una "oportunitat" per reivindicar la cultura com a "senyal d'identitat" d'Inca. Així mateix, la regidora de cultura, Alice Weber, ha subratllat la "voluntat" del Consistori d'impulsar i consolidar els premis.

A l'acte, en el qual ha actuat la banda Donallop, també han acudit la delegada de Cultura, Catalina Solivellas, el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, representants de l'editorial Lleonard Munataner i membres de l'Ajuntament d'Inca.