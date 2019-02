Comença la cerca de víctimes del feixisme en la fossa del pou de s'Àguila, a Llucmajor

Publicado 4/2/2019 14:07:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha començat aquest dilluns la intervenció arqueològica en la fossa del pou de s'Àguila, a Llucmajor, després de fer el muntatge de la instal·lació dels equips per a poder dur a terme amb seguretat les tasques de neteja i la posterior excavació arqueològica a mà.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, diversos testimonis orals van assenyalar que a l'agost de 1936 Julià Fullana Mes --fill de Joan Fullana, un dels fundadors del partit socialista de Llucmajor-- va ser detingut, torturat i llançat al pou de s'Àguila per falangistes.

A més, es pensa que un nombre indeterminat de treballadors de les pedreres de s'Arenal també van ser llançats al pou, segons la recerca de Magdalena Jaume i Josep Quetglas que recull el Mapa de Fosses.

La intervenció consta d'una primera fase, la de neteja i condicionament del pou, que s'ha iniciat aquest dilluns després del muntatge de la instal·lació dels equips aquest diumenge, com a entenimentades, elevador elèctric per a l'ascens de material i la instal·lació a dos metres del fons d'una plataforma per a evitar i protegir la caiguda de materials, a més de fer la pertinent instal·lació elèctrica.

Després de netejar la boca i paret del pou i netejar-lo d'escombraries, la segona part consistirà en l'excavació arqueològica, pròpiament dita, que es durà a terme manualment.

El pou, de 41 metres de profunditat, està situat en la finca particular del Porxat en la Marina de Llucmajor, està ventilat i podria ser un avenc, parcialment retocat. Se'l coneix com a pou romà perquè, de fet, en els seus voltants hi ha fragments de ceràmica d'època romana.

PLA D'ACTUACIÓ 2018

Aquesta exhumació forma part del Pla d'Actuació 2018, aprovat per la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de Balears en 2017.

Amb aquesta intervenció, que és la segona que es duu a terme en un pou després de la intervenció del de Sant Lluís a Porreres, sumades les set fosses obertes per mitjà del mateix Pla d'Actuació (Alaró, Sencelles, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Eivissa i Santa Maria) i els dos sondejos realitzats a Son Coletes (Manacor) i Bunyola, la Conselleria ja ha realitzat 11 intervencions d'aquest Pla d'Actuació 2018.

Amb tot, comptant les exhumacions de Porreres, Montuïri i Sant Ferran, el Govern suma ja un total de 14 intervencions aquesta legislatura en exhumacions.