La Comissió del Parlament dictamina la proposició de llei sobre l'estatut especial de capitalitat d'Eivissa

Publicado 13/3/2019 18:25:53 CET

Una transacció perquè Eivissa percebi sis milions no tira endavant

EIVISSA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament ha acordat aquest dimecres dictaminar una proposició relativa a l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

Al debat s'ha plantejat una transacció perquè el municipi d'Eivissa rebi sis milions d'euros a l'any, encara que en la votació no ha tirat endavant pels vots en contra del PP i del diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera. MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca s'han abstingut.

El diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha afirmat en la seva intervenció que la Llei ha tingut "temps suficient" per arribar a un acord i "és molt trist" que existeixin encara divergències "molt importants sobre el finançament". Aguilera ha destacat també les "deficiències" existents en el municipi d'Eivissa quant a infraestructures.

Des del PP, el diputat Miguel Jerez ha reconegut que "encara queda molt treball per fer" i ha apel·lat a la resta de partits perquè "esgotin totes les vies d'acord possibles".

El diputat ha assegurat que el PP és "ambiciós" en relació al finançament i aportacions a les quals es refereixen les esmenes presentades per la formació. Així, el Grup Popular ha defensat que, en relació a inversions territorialitzades, el Govern hauria de destinar a Eivissa un 5 per cent i el Consell d'Eivissa, un 20 per cent.

El 'popular' també ha destacat que defensen que l'illa de Menorca aconsegueixi un reconeixement per a la seva Reserva de la Biosfera, amb una llei que reconegui aquest fet.

PLANTEGEN QUE EIVISSA REBI 6 MILIONS D'EUROS

Des de Podem, el diputat Aitor Morrás ha precisat que es neguen a traslladar a la Llei el "derby" existent entre Menorca i Eivissa a l'hora de rebre aportacions. "Que no s'intentin posar pals a les rodes a aquesta Llei", ha insistit.

Podem ha reiterat que Vila necessita "més finançament", però ha criticat les exigències del candidat del PP a l'Ajuntament d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó, que "mai les acceptaria sent com va ser director de Tresoreria o conseller d'Hisenda perquè sap que no són realistes".

"No es pot convertir la Llei de Capitalitat de Vila en una 'fake news'", també ha dit Morrás, repassant el contingut d'algunes esmenes que repassen les història d'Eivissa per justificar la seva capitalitat. Podem ha plantejat a més una transacció perquè Eivissa rebi un mínim de sis milions d'euros en veure reconeguda aquesta capitalitat.

El diputat del PSOE, Enric Casanova, ha defensat que la Llei vés-la pels interessos dels ciutadans del municipi, d'Eivissa i de part dels veïns de Formentera.

Es tracta d'una Llei cabdal per poder impulsar elements que sí s'estan donant" i permetrà pal·liar deficiències quant a serveis i infraestructures, ha afegit.

El PSOE ha mostrat el seu suport a la transacció de Podem perquè s'augmenti fins als sis milions com a mínim la quantitat a percebre pel municipi d'Eivissa.