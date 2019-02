Company assegura que està "en contra de qualsevol boicot a Israel" després de felicitar al director de 'Gaza'

Publicado 4/2/2019 12:49:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears, Biel Company, ha assegurat aquest dilluns que està "en contra de qualsevol boicot a Israel", en referència a la polèmica generada després de la seva felicitació en xarxes socials al guanyador del Goya al millor curt documental, el director mallorquí Carles Bover per la seva obra 'Gaza'.

A través de la xarxa social Twitter, l'exsenador del PP, José Ramón Bauzá, ha citat un tuit en el qual es critica la publicació de Company per "felicitar a l'antisemita del documental de Palestina" i en el qual s'expressa que "no és d'estranyar que deixés el partit", en referència a la baixa de Bauzá com a militant del Partit Popular i a la renúncia a la seva acta com a senador del PP per Balears presentada el passat 23 de gener.

Així, en el seu compte de Twitter Bauzá ha titllat de "vergonya" el fet que "es feliciti a algú que en el seu discurs parla d''apartheid israelià' o 'terrorisme sionista'" i ha expressat que "Israel és l'única democràcia d'Orient Mitjà".

Per la seva banda, Company ha remarcat en el seu compte de Twitter que "s'ha limitat a felicitar a un cineasta mallorquí" al que l'Acadèmia de Cinema ha reconegut un Goya per "la qualitat artística del seu curtmetratge". En aquest sentit, ha marcat distàncies posant l'accent que "rebutja tallantment" els comentaris abocats pels premiats durant la cerimònia.

Cal recordar que Bover va agrair el dissabte en la gala dels Premis Goya el reconeixement rebut "malgrat tots els intents de censura" a la seva obra. Per la seva banda, el co-director del documental, Julio Pérez del Camp, va fer una crida "a la lluita del poble palestí" i va demanar "no ser còmplice de l''apartheid' israelià". "Israel a Eurovisió no. Visqui la lluita del poble palestí", va concloure.

El president dels 'populars' a Balears va felicitar a través de Twitter a Bover per alçar-se amb el Goya a millor curt documental i va expressar sentir-se "molt content per la presència d'illencs a la gala" del cinema espanyol.