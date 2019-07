Company augura una "legislatura de retallades" i critica que Armengol "comenci fent ajustaments"

Publicado 18/7/2019 15:16:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha augurat aquest dijous que aquesta serà una "legislatura de retallades" i ha criticat que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "la comenci fent ajustaments".

En roda de premsa, Company ha recordat que durant la passada van disposar de 4.000 milions d'euros més, per la qual cosa ha lamentat que l'Executiu "no utilitzi una època de bonances per estar sempre en superàvit".

La Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors ha ordenat un bloqueig "preventiu" de diferents partides pressupostàries del Govern i haurà d'enviar al Ministeri d'Hisenda un pla d'ajustament per haver superat el 2018 la despesa permesa per la Llei d'estabilitat pressupostària, segons ha publicat 'Última Hora' aquest dimecres.

Davant aquesta informació Company ha considerat que "començar la legislatura fent ajustaments solament vol dir que s'està davant una legislatura de retallades perquè quan comences a frenar partides és perquè no hi hagi despeses".

"Armengol ens ha de dir si el problema és l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, o directament, com crec que és, ella mateixa", ha conclòs.