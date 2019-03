Company tilda de "legislatura perdida" la gestión de Armengol y censura que el Govern "no ha hecho ni una VPO"

Publicado 25/3/2019 13:53:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Biel Company, ha assegurat aquest dilluns que la gestió del Govern presidit per Francina Armengol ha estat una "legislatura perduda" ja que, segons ha considerat, "amb més de 4.000 milions d'euros més" els ciutadans "no han vist res" i ha censurat que el Govern "no ha fet ni un Habitatge protegit".

Així s'ha expressat Company durant una roda de premsa prèvia a l'últim plenari del Parlament d'aquest dimarts a la qual ha considerat que el Pacte "s'ha dedicat a perseguir i prohibir als qui no pensen com ells". A més, el portaveu 'popular' ha criticat la "inacció" del Govern en polítiques de transport així com els "problemes" d'habitatge i infraestructures turístiques.

"El Pacte s'ha dedicat a prohibir, a perseguir als qui no pensen com ells, a demonitzar als empresaris i a fomentar la turismofobia", ha manifestat Company, qui ha afegit que la legislatura d'Armengol al capdavant del Govern "deixa més dèficit, més deute i més impostos".

En aquest sentit, Company s'ha referit a les dades anunciades aquest dilluns per la Conferència d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) a les quals s'alerta d'una desacceleració econòmica a Balears. "Armengol no ha fet res per a evitar-ho", ha carregat Company.

CRÍTIQUES Al PSOE PER "PACTAR AMB CS"

Preguntat per les declaracions del ministre de Foment, José Luís Ábalos, qui ha dit que Ciutadans seria millor soci de govern que els partits independentistes, Company ha considerat que "es descobreix ell mateix" en plantejar-se " pactar amb independentistes".

"Ábalos li diu tota Espanya que a les eleccions generals, si es vota al PSOE es vota en suport a l'independentisme", ha afirmat.

ÚLTIM PLE DE LA LEGISLATURA

A més, Company ha avançat que el PP votarà a favor del decret llei de crèdits suplementaris per a atendre despeses derivades de sentències judicials i indemnitzacions pels danys de les inundacions al Llevant de Mallorca, encara que ha matisat que els 'populars' s'abstindran en el vot dels crèdits procedents de les indemnitzacions de la Llei 4/2008 ja que aquestes "són l'origen dels deutes milionaris" i, segons ha considerat, "es deu a la mala gestió d'Armengol".

Així, el líder del PP a Balears s'ha referit a la Llei de Capitalitat d'Eivissa com una "mesura electoralista" i ha avançat que els 'populars' "volen" una Llei de Capitalitat "ben dotada, amb mínim 7 milions d'euros i no 5 milions com planteja el PSIB".

Finalment, Company ha avançat que votaran a favor en "part" de la Llei sobre Patrimoni Immaterial en considerar que és una llei "que defensa el patrimoni cultural de Balears" encara que ha censurat "la falta de consens total i absoluta" de la norma que es debat en el ple del Parlament d'aquest dimarts.