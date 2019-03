Condemnat a dos anys de presó per abusar de la seva fillastra menor

Publicado 26/3/2019 12:54:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

Un home ha estat condemnat a dos anys de presó per abusar de la seva fillastra de deu anys almenys en deu ocasions. La Fiscalia li demanava inicialment nou anys però la pena ha estat rebaixada després que s'hagi arribat a un acord entre les parts.

La vista ha tingut lloc aquest dimarts a l'Audiència Provincial de Balears, on l'home, abans d'acceptar la condemna, ha reconegut els fets. Aquests es van produir entre principis de 2013 i març de 2016 quan la mare de la nena se'n anava de la casa on vivien i ell es quedava tot sol amb la menor. Llavors, l'home aprofitava per realitzar tocaments en les parts íntimes de la menor.

Va arribar fins i tot a masturbarse en la seva presència. A més, en una ocasió va intentar practicar-li sexe vaginal i anal sense poder aconseguir-ho. Perquè no parlés, l'acusat li deia que era un "secret entre els dos" i que si ho explicava "ningú l'anava a creure".