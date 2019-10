Condemnat a uns 40 anys de presó el clan del 'Lobato', dedicat a robar cases i establiments aïllats a Mallorca

Publicado 7/10/2019 12:00:25 CET

S'ha condemnat a 10 persones i s'ha absolt a una

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dilluns a uns 40 anys de presó al clan del 'Lobato', dedicat a robar cases i establiments aïllats a Mallorca.

Inicialment, la Fiscalia els demanava una pena conjunta de 120 anys de presó però finalment la condemna global s'ha vist reduïda a causa que s'ha arribat a un acord entre les parts.

A més de pels robatoris i per la pertinença a organització criminal, s'ha condemnat a dues dels membres de la banda per un delicte contra la salut pública per tenir sengles plantacions de marihuana, a un altre un delicte d'atemptat per atropellar un guàrdia civil i a un altre un de lesions per agredir un altre guàrdia civil.

Tal com han acceptat, la banda es va constituir com a "grup estable" a mitjan 2016 i la seva actuació es va perllongar fins a agost de 2017, quan va ser desarticulada. El capitost de la banda era J.M.L.L., qui distribuïa les funcions. Entre altres tasques, uns compraven els instruments per accedir als immobles (destrals, maces, cisalles...); uns altres els amagaven prop dels objectius el dia abans de l'assalt; uns altres vigilaven les empreses i domicilis per conèixer els horaris i uns altres, finalment, efectuaven els robatoris.

En concret, s'ha condemnat a nou persones per organització criminal i robatoris continuats, a una per encobriment i s'ha absolt a un dels encausats inicials. A qui va atropellar un guàrdia civil se li ha condemnat a sis anys i sis mesos de presó.