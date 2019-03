Condemnen a sis mesos de presó a una parella per trencar les ordres d'allunyament que tenien els seus membres entre si

Publicado 18/3/2019 17:10:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

Un jutjat de Palma ha condemnat a sis mesos de presó a una parella per trencar les ordres d'allunyament que tenien entre si. Tots dos havien estat ja condemnats en dues ocasions per maltractaments i se'ls havia imposat una ordre d'allunyament de 500 metres a cadascun d'ells.

Els joves han acceptat els fets i han estat condemnats a sis mesos de presó cadascun. Tots dos van ser detinguts per la Policia Nacional el desembre de 2017, després que aquesta acudís al domicili on convivien després d'haver rebut un avís per una forta discussió.

En revisar el seu historial, els agents van comprovar que tenien vigent la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres un d'un altre durant dos anys però, malgrat això, estaven vivint junts.

Les anteriors sentències per maltractaments en l'àmbit familiar eren de febrer i octubre de 2017.