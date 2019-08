El Consell d'Eivissa obre 30 expedients contra lloguers turístics irregulars

Publicado 14/8/2019 14:46:15 CET

EIVISSA, 14 Ag. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa realitza aquests dies un operatiu especial contra el lloguer turístic que, per primera vegada, compta amb la col·laboració i reforç de la Guàrdia Civil. En tres setmanes, fins dimarts passat, s'han realitzat 105 inspeccions i hi ha 30 expedients oberts.

El vicepresident primer i conseller de Lluita Contra l'Intrusisme, Mariano Juan, ha explicat que es tracta d'un operatiu que s'ha desenvolupat al llarg de les tres últimes setmanes i que continuarà en els propers dies "amb el focus posat als edificis en els quals, presumptament, hi ha una gran proporció de lloguers turístics".

Així, al llarg d'aquests últims 20 dies, els inspectors del Consell i agents de la Guàrdia Civil han inspeccionat edificis amb "intensa activitat turística" a Sant Josep, concretament a Platja d'en Bossa i en Cala d'en Bou, i en el cas del municipi d'Eivissa aquests operatius s'han desenvolupat en col·laboració amb la Policia Local.

Juan ha avançat que la Policia Nacional també s'incorporarà en breu a aquestes accions inspectores i ha agraït la implicació i disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i de la policia municipal "en aquestes accions contra l'intrusisme en l'àmbit del lloguer turístic".

Per a Juan, la seva participació "està facilitant el treball dels inspectors que solen tenir un dia a dia complicat, fins i tot amb amenaces d'agressions físiques i falta de col·laboració dels turistes i silenci d'alguns veïns".

"El dia a dia del treball dels inspectors ha millorat", ha valorat Juan, qui ha afegit "que la Guàrdia Civil identifica a els qui entren i surten d'aquests allotjaments i l'important és usar noves vies com les suspensions provisionals, les mesures cautelars i fins i tot seguir vies penals si les hi hagués, per la qual cosa era tan important tenir la col·laboració de la Guàrdia Civil".

Segons Juan, ara s'iniciaran els tràmits sancionadors, encara que l'operatiu segueix en marxa i en els propers dies els inspectors del Consell juntament amb la Guàrdia Civil es desplaçaran a altres municipis.

Juan ha assenyalat que l'objectiu d'aquestes operacions és triple: d'una banda, iniciar els procediments sancionadors contemplats en la Llei Turística, ja sigui per comercialitzar turísticament o usar aquests pisos amb caràcter turístic; suspendre els usos turístics d'aquests pisos mitjançant precinte i iniciar els procediments penals, en el cas dels quals hi hagués.

Mariano Juan ha conclòs assegurant que la tasca d'inspecció del Consell serà "constant i intensa, com un degoteig". "Si no obren la porta, tornaran a la tarda i si no, l'endemà", recordant que l'obstrucció a aquesta tasca també és sancionable i ha fet una crida als veïns d'aquests pisos a col·laborar amb els inspectors quan es personin "pel bé de la convivència".