El Consell elabora en els municipis de la illa una guia pràctica per desenvolupar la participació ciutadana

El Consell de Mallorca ha elaborat en els municipis de la illa una guia pràctica per desenvolupar la participació ciutadana en cadascun dels territoris, en concret, es tracta d'una guia per elaborar un reglament de participació ciutadana que estableixi la relació entre la ciutadania i el consistori.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, algunes de les actuacions que el reglament de participació ciutadana pot recollir són la intervenció en els plens, el debat de temes d'interès, l'avaluació dels serveis municipals o l'elaboració de pressupostos participatius, entre d'altres.

El Departament de Participació Ciutadana i Presidència ha assegurat ser conscient que la participació ciutadana és "una eina nova per a les institucions" i "es generen molts dubtes a l'hora de desenvolupar iniciatives".

Per això, el Consell ha elaborat una guia pràctica, com una mesura per modernitzar el govern local i complir l'establert en la Llei 57/2003, on s'especifica que tots els municipis de l'Estat han de disposar d'un reglament de participació que inclogui els drets i deures de la ciutadania i de l'Ajuntament.

Aquesta guia va dirigida els ajuntaments de Mallorca, que han de tenir la voluntat de desenvolupar-la i portar-la a l'aprovació del Ple. Així mateix, suposa un instrument per a la ciutadania, que li permet exercir amb plenitud el dret d'incidir en la presa de decisions dels òrgans de govern del seu municipi.