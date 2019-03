Consell.- El Govern invertirà 1,7 milions en les obres per convertir els quiròfans de l'Hospital General en consultes

Publicado 28/2/2019 15:08:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest dijous la contractació de les obres per convertir l'antiga unitat quirúrgica de l'Hospital General en una àrea de consultes, amb un pressupost d'1,74 milions d'euros que es repartirà entre 2019 i 2020.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on ha ressaltat que es torna "a invertir en un centre hospitalari emblemàtic i fonamental per a l'atenció dels pacients crònics".

Des del Govern han assenyalat que amb aquestes obres "es donarà un ús pràctic a una zona que actualment està en mal estat i desaprofitada". L'actuació forma part del pla de rehabilitació, modernització i millora del centre, valorat en 3 milions d'euros.

Dins d'aquest Pla ja s'han iniciat les obres per a la reforma integral de la Unitat de Convalescència B, amb un cost d'1,25 milions d'euros. Ocuparà una superfície de 977 metres quadrats repartits en disset habitacions que es calcula que estaran acabades el mes de juliol.

Des de 2017, a més, s'han fet diversos arranjaments per reparar les humitats de teulades en mal estat: s'ha impermeabilitzat la coberta de la terrassa de la Unitat de Convalescència C, on hi havia filtracions d'aigua de pluja que havien afectat greument l'estructura de l'edifici. També s'han realitzat actuacions per millorar l'estructura danyada de les bigues de fusta.

D'altra banda, des de Salut han indicat que s'instal·larà un nou equip de radiologia convencional i es reformarà la sala per adaptar-la a les característiques del nou equip i a les necessitats assistencials. Finalment, el Pla també preveu la reforma integral de la Unitat de Convalescència C.