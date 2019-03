El Consell i les associacions Crisàlida i Balears Diversa commemoren el Dia de la Visibilitat Transgènere

Publicado 29/3/2019 15:02:49 CET

En l'acte, han penjat la bandera de l'Orgull Transgènere

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca al costat de les associacions Crisàlida i Balears Diversa han commemorat aquest divendres davant la seu de la institució el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere.

En l'acte, en el qual s'ha penjat la bandera de l'Orgull Transgènere, han participat el vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado i la directora insular d'Igualtat, Nina Parrón, d'una banda.

Per part de les associacions, han participat María Luisa Rosa, de la Fundació Crisálida, i Laura Duran, presidenta de Balears Diversa.

Tant des de Balears Diversa, com des de Crisàlida han animat a la gent transgènere a no tenir por, i han assegurat que s'està fent "molta feina per educar i normalitzar la seva situació".

També han ressaltat la necessitat que les institucions col·laborin en la visibilització del col·lectiu. "És el primer any que posen la nostra bandera i estem molt agraïdes", han indicat.

En aquests moments hi ha 50 famílies amb menors trans i 100 adults que formen part de les associacions a tot Balears.