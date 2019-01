El Consell de Mallorca es defensa de les acusacions de la Plataforma Antiautopista i diu que són "totalment falses"

Publicado 26/1/2019 18:48:52 CET

La institució insular assegura tenir el capital necessari per executar les obres

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca es defensa de les acusacions de la Plataforma Antiautopista i assegura que les informacions publicades aquest dissabte sobre els comptes en matèria d'infraestructures són "totalment falses i sense cap mena de fonament i lògica".

Segons ha informat el Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, la institució insular disposa dels diners necessaris per tirar endavant amb les obres de carreteres que estan en execució posat que té "un Conveni de carreteres per valor de 420 milions d'euros, dels quals fins al 31 de desembre de 2011, es van rebre 196 milions".

El Consell assegura que d'aquests 196, "s'han gastat i justificat a Madrid més de 130 milions d'euros" i "solament queden 60 milions per justificar" i que corresponen a les obres que en aquests moments estan en execució, com per exemple el desdoblament de Llucmajor-Campos, o el tram II de la via connectora, la variant d'Algaida o el projecte d'accés a Lloseta.

Segons el Consell, el Conveni de carreteres és plenament vigent i garanteix el finançament de les obres que es contemplen en els annexos d'aquest.

La institució insular defensa que "una obra no es pot iniciar si no es té el crèdit necessari" i afegeixen que ja s'han començat a pagar les certificacions. Asseguren que el criteri del Ministeri de Foment des del 2012 no és avançar els diners de les obres amb bestretes a compte del Conveni, sinó pagar "per cada certificació presentada".

El conseller insular d'Economia, Cosme Bonet, assegura que "els comptes de la institució estan més sanejades que mai i una bona mostra és que el Consell té el nivell d'endeutament més baix de la història", ja que finalitzarà el 2019 amb una ràtio de deute bancari de l'1,41 per cent.