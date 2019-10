El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Porreres aborden el segon tram de la via urbana del municipi

Publicado 14/10/2019 17:41:15 CET

El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Porreres s'han compromès a "seguir col·laborant" per iniciar el segon tram de la via urbana del municipi, després de la reunió celebrada aquest dilluns entre la presidenta del Consell, Catalina Cladera, i l'alcaldessa de la localitat, Francisca Mora.

Segons ha detallat el Consell en un comunicat, Cladera i Mora han visitat aquest dilluns el primer tram de la via urbana de Porreres, que ha estat finançat per la institució insular i executat per l'Ajuntament, i les obres del qual han finalitzat aquest estiu.

A més, durant aquesta trobada institucional, també han visitat el 'Polvorí del Puig dels Soldats', un espai cedit pel Ministeri de Defensa i que l'Ajuntament vol "reconvertir" en un espai públic.

Posteriorment, la presidenta i l'alcaldessa s'han desplaçat fins a la cooperativa agrícola del municipi, on Cladera ha explicat les línies de suport del Consell a projectes d'economia local dels ajuntament i de les organitzacions empresarials, per a l'impuls i comercialització del producte local.

Finalment, durant la reunió també s'han tractat les línies de subvenció del Consell en matèria cultural, concretament, les destinades a biblioteques municipals, la Xarxa de museus de Mallorca, o el desenvolupament del Servei Integral d'Atenció a domicili en el qual participa el municipi de Porreres.