El Consell de Mallorca presenta el projecte 'Smart Island Mallorca' als edils de Sóller, Bunyola, Andratx i Fornalutx

Publicado 25/2/2019 20:11:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dilluns el projecte 'Smart Island Mallorca' als alcaldes dels municipis de Sóller, Fornalutx, Bunyola i Andratx.

Així ha informat la institució insular en un comunicat difós aquest dilluns en el qual ha detallat que la consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, s'ha reunit amb l'alcalde de Sóller, Jaume Servera, l'alcalde de Fornalutx, Antonio Aguiló, l'alcalde de Bunyola, Andreu Bujosa, i l'alcaldessa d'Andratx, Katia Ruarch.

Segons ha concretat el Consell, la iniciativa 'Smart Island Mallorca' preveu actuacions a cada població, entre les quals ha destacat els punts d'informació turística interactius, parades d'autobús intel·ligent o el recompte de visitants en diversos punts d'interès turístic com el far del Cap Gros i el far de la Creu de Sóller.