Construeixen la vorera reclamada pels veïns de Son Fuster Nou en el solar de les Palmeres

Publicado 18/2/2019 16:50:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'àrea d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma ha construït una voravia a un tram del carrer Aragó, al solar entre els carrers Ca Rosses i Hostal de la Creu, del barri de Son Fuster Nou. El pressupost total invertit és de quasi 10.000 euros, amb els quals s'enrajolaran 212 metres quadrats de vorera i que inclouen dos nous punts de llum.

Segons ha informat Cort en un comunicat, les obres --que van començar el passat 14 de febrer i està previst que finalitzin a final de mes-- eren una reclamació "històrica", segons el Consistori, ja que "s'havia de creuar per un solar no habilitat".

El regidor Rodrigo Romero, que aquest dilluns ha visitat aquestes obres, ha assegurat que han fet possible que "qualsevol persona pugui passejar de manera segura i accessible" en aquest tram del carrer Aragó a la zona de Son Fuster Nou (Les Palmeres), ja que no només es farà una vorera, sinó que també s'ha posat enllumenat nou de tipus LED.

El president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Son Fuster Nou, José López Martínez, ha mostrat el seu agraïment per l'interès mostrat per Cort en "allò que reclamam fa anys" i la feina feta des de l'àrea per complir-les, i ha expressat la intenció de convertir el solar "en una zona verda, un parc o un jardí per a jocs infantils".