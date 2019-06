El consum energètic industrial va arribar a 26,4 milions en Balears el 2017, el més baix de l'Estat

Publicado 18/6/2019 17:16:21 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

El consum energètic industrial a Balears va arribar als 26,4 milions d'euros durant l'exercici 2017, la xifra més baixa de l'Estat, segons dades donades a conèixer per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, Balears tan sols representa un 0,3 per cent del consum energètic total nacional i juntament amb Canàries, amb 54,1 milions i el 0,5 per cent, i La Rioja, amb 69,1 milions i el 0,7 per cent, van ser les autonomies que van tenir menys pes.

No obstant això, les comunitats amb major consum energètic industrial van ser Catalunya amb 2.319 milions, un 22 per cent del total nacional, València amb 1.336,6 milions (12,7 per cent) i Andalusia amb 1.162,2 milions (11 per cent).

A Balears, pel que fa a la distribució percentual del consum per tipus d'energia, el 55 per cent va ser electricitat, el 14,2 de gas, el 15,6 de productes petrolífers, el 13,9 de carbó i coc, el 0,8 de biocombustibles i el 0,5 uns altres.

En aquest sentit, les Illes van presentar el segon major consum en termes percentuals de productes petrolífers, només depassades per Canàries amb un 25,6 per cent i, així mateix, en relació a l'ús de carbó i coc, és reduït en la majoria de les comunitats, però cal destacar el seu consum a Balears, el més alt, seguit de Cantàbria, amb un 9,2 per cent.

A NIVELL ESTATAL

A nivell estatal, el consum energètic de les empreses industrials va arrobar als 10.522 milions d'euros el 2017, la qual cosa representa un descens del 4% respecte a 2015, últim any en què es va realitzar per l'INE.

El principal producte energètic utilitzat per les empreses industrials va ser l'electricitat, amb el 59,2% del total, seguit pel gas (28,3%) i els productes petrolífers (7,4%).

En els últims deu anys, l'electricitat sempre ha estat el principal producte energètic quant a consum, amb percentatges que han oscil·lat entre el 48,3% del total el 2007 i el 59,2% el 2017.

Per la seva banda, el consum de productes petrolífers ha anat descendint en aquest període, fins a situar-se en el 7,4% del total, quan 10 anys abans representava el 17,5%.

PER BRANQUES D'ACTIVITAT

Les branques industrials d'activitat amb major consum energètic el 2017 van ser indústria química (amb 1.709 milions d'euros, un 16,2% del consum energètic del sector), indústria de l'alimentació (1.614 milions, un 15,3%) i metal·lúrgia, fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions (1.578 milions, un 15,0%).

En el costat oposat, les activitats amb menor consum van ser la indústria del tabac (0,03% del total) i confecció de peces de vestir i fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, ambdues amb un 0,2%.

Mentre, el consum energètic va representar el 2,9% del total de les compres de béns i serveis (compres, treballs realitzats per altres empreses i serveis exteriors) realitzat per la indústria l'any 2017.

Les branques d'activitat amb majors percentatges van ser indústries extractives (12,2%) i fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (11,1%).

Pel que fa a la utilització dels diferents tipus de combustibles, destaca l'elevat consum percentual d'electricitat que van registrar les branques d'activitat fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, amb el 88,8% del total del seu consum energètic, així com el d'altres indústries manufactureres (84,5%) i fabricació de productes de cautxú i plàstics i fabricació de material i equip elèctric, tots dos amb un 79,6%.

OCUPACIÓ DEL GAS I PRODUCTES PETROLÍFERS

Per la seva banda, l'ocupació de gas va suposar el 52,5% del total del consum energètic a coqueries i refí del petroli i el 44,2% en fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

Mentre, el consum de productes petrolífers, va representar el 47,6% del total en la branca de reparació i instal·lació de maquinària i equip, el 34,0% en indústries extractives i el 27,5% en fabricació de mobles.