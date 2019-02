Convoquen un programa de subvencions per a projectes de Joventut que preveu el pagament anticipat de 100% de l'import

Publicado 8/2/2019 14:04:19 CET

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres la convocatòria del nou programa de subvencions per a projectes d'investigació, innovació i publicacions en l'àmbit de la joventut a Balears, amb la novetat que a partir d'ara s'anticiparà el pagament del 100% de l'import de la subvenció.

"Aquesta convocatòria té una dotació de 150.000 euros i respon els plantejaments del Pla de Cultura de Balears, que proposa intensificar el coneixement i l'acostament dels joves i la cultura i fer-ho en el marc de la millora de les condicions de treball d'entitats, agents o investigadors", ha explicat en roda de premsa.

És per això que el Govern impulsa aquest nou programa d'investigació en l'àmbit de la joventut, que integra també la bestreta de la despesa per ampliar l'accés als recursos públics del conjunt d'entitats, col·lectius i persones.

La població de joves d'entre 14 i 30 anys representa un 20 per cent de la població total de Balears, i està formada per 210.429 joves, segons l'Institut d'Estadística de Balears.

Malgrat la importància numèrica del col·lectiu, el Govern no realitza cap programa que, de forma específica i transversal, fomenti l'elaboració de projectes innovadors, de qualitat i de rellevància en l'àmbit de la joventut, amb el que es considera "necessari" recolzar aquest tipus d'iniciatives.

PROJECTE INNOVADOR

El nou programa entén per projecte innovador el que aporta alguna millora, ja sigui en el disseny, en els procediments o en la metodologia, en els continguts de la intervenció o en el resultat obtingut.

A més, la convocatòria preveu fomentar l'elaboració de projectes i estudis de caràcter transversal, que difícilment es podrien realitzar si les entitats no disposen prèviament dels recursos suficients.

Es tracta de projectes dirigits a entitats amb formes jurídiques sense ànim de lucre, persones físiques i agrupacions de persones físiques que usualment no disposen de fons suficients i no tenen, per tant, capacitat per avançar els costos que suposen aquests projectes.

L'educació integral de les persones joves, la convivència, la formació d'una ciutadania responsable i la integració de tots els grups desfavorits, així com el fet d'oferir una alternativa saludable a l'oci nocturn, són alguns dels objectius del nou programa de subvencions.