Publicado 21/2/2019 15:06:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rei MAPFRE celebrada a Palma anualment provoca un impacte econòmic de prop de 17,5 milions d'euros en l'economia balear, la qual cosa suposa una mitjana de 2,2 milions per dia, segons un estudi de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La doctora i professora de l'àrea d'economia de la UIB, Maria Antonia García, una de les autores de l'estudi, ha explicat que a part de l'impacte econòmic, la imatge que projecta el Real Club Nàutic "per conciliar l'elit de l'esport de la vela en aigües del Mediterrani és també un factor a tenir en compte" per lloar el treball de tots els organitzadors de l'esdeveniment.

L'estudi s'ha fet analitzant els participants en l'esdeveniment esportiu, agrupant-los en els col·lectius d'armadors, regatistes, tècnics, mitjans de comunicació, convidats i sponsors.

En concret, el col·lectiu que més diners deixa en l'economia balear serien els armadors, o amos dels vaixells, que deixarien una mitjana de 6,4 milions d'euros. Per darrere d'ells estarien els regatistes, amb una mitjana de 4,3 milions, els convidats, amb una mitjana de 2,9 milions, i els sponsors, amb 1,4 milions.

Segons el parer de María Antonia García, la Copa del Rei és un esdeveniment de dimensió internacional que a més de generar importants impactes econòmics, "projecta als mercats turítics emissors una imatge de destinació esportiva d'acord amb les noves demandes del turista actiu".

En la Copa del Rei del 2018 van participar 155 vaixells de 29 països diferents.

EL SECTOR DE L'ALLOTJAMENT TURÍSTIC, EL MÉS BENEFICIAT

El sector que més profit va obtenir de la Copa del Rei MAPFRE va ser el de l'allotjament turístic, amb 4.621.925 euros. Li van seguir la restauració, els supermercats i altres proveïdors de menjar, que van aconseguir els 3.348.491 euros de facturació de clients directament relacionats amb la regata, i les companyies aèries i marítimes, que van sumar 2.626.346 euros.

Taxis, autobusos i empreses de lloguer de vehicles van aconseguir els 676.435 euros, mentre que els assistents a la regata, ja sigui com a participants, com convidats o com a periodistes, van gastar 829.689 euros en oci, 735.920 en equipament esportiu i 743.936 en compres i regals, entre uns altres.

La investigació realitzada per la UIB revela que la despesa mitjana per dia dels assistents a la Copa del Rei oscil·la de manera notable depenent de si es tracta d'un armador -2.668 euros-, un convidat -408 euros-, un regatista -181 euros-, un periodista -212 euros- o un tècnic -119 euros-. Les autores de l'estudi han volgut destacar que en quatre dels cinc grups aquest desemborsament per jornada és superior al del turista convencional que visita Mallorca, que se situa a l'agost en Mallorca en 144,59 euros per dia.