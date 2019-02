Cort acaba de clausurar el Bloc VIII de Camp Redó abans de la seva demolició

Publicado 6/2/2019 16:22:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ha acabat de clausurar el Bloc VIII del Camp Redó a Palma per qüestions de seguretat i com a passa prèvia a la seva demolició.

Segons han informat, aquest dimarts es varen acabar de tapiar els nombres 23, 23a i 23b --el 23c ja estava tapiat-- en els quals es divideix aquest bloc de cases. Les obres es van realitzar després de comprovar que no hi havia cap ocupant. D'aquesta manera, les quatre escales ja estan tapiades, han informat des del consistori palmesà.

En aquests moments, els tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge estan redactant el projecte per a la licitació de la demolició del bloc amb l'objectiu d'esponjar el barri.

Un informe redactat pel Departament de Disciplina i Seguretat d'Edificis dictaminava que bona part del Bloc VIII suposava un perill per a la seguretat de les persones i s'havien d'evacuar, a més d'aplicar mesures cautelars.

Cal recordar que l'Ajuntament va iniciar al juliol de 2017 el procediment per expropiar el bloc VIII per poder derrocar-ho i esponjar el barri. A l'edifici ja no quedava cap dels 20 propietaris, amb els quals ja s'havia arribat a un acord.