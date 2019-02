Cort adjudica la redacció del projecte de les obres del Castell de Bellver amb un pressupost de 61.710 euros

Actualizado 6/2/2019 17:15:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, ha anunciat aquest dimecres l'adjudicació de la contractació de serveis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de les obres del Castell de Bellver amb un pressupost de 61.710 euros.

"La Junta de Govern ha aprovat l'adjudicació a l'empresa Fernando Cobos Estudis d'Arquitectura per a aquest projecte, el qual està previst que acabi en dos anys, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat", ha explicat en roda de premsa.

En aquesta línia, Carrió ha assenyalat que el 2015 es va realitzar un estudi per analitzar l'estat i les possibles zones inundables del Castell i es van identificar diferents patologies que ara intentaran rectificar-se.

Per a això, es pretén reforçar la muralla en aquells punts "més crítics", així com prendre mesures que garanteixin un sistema d'evacuació d'aigua, entre altres mesures.

En concret, la redacció del projecte bàsic tindrà una durada de quatre mesos, per després passar a tres mesos d'aprovació de la Comissió de Centre Històric i Catàleg de Cort i la Comissió Insular de Patrimoni Històric.

A continuació, hi haurà un termini de sis mesos per redactar els detalls tècnics corresponents i començar a l'execució de les obres, que tindrà una durada de 12 mesos. Per tant, les obres finalitzaran en dos anys.