Cort anuncia els guanyadors del cartell de Sa Rua i Sa Rueta prevista per al proper 3 de març

Publicado 4/2/2019 16:02:30 CET

'Carrer de colors' de Pere Reus Viver i 'Rua de Colors' de Francesca Martorell Ruiz han estat els vencedors

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cort ha anunciat aquest dilluns els guanyadors del cartell de Sa Rua i Sa Rueta, prevista per al proper 3 de març, que han correspost als dissenys 'Carrer de colors' de Pere Reus Viver i 'Rua de Colors' de Francesca Martorell Ruiz.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, aquest any s'han presentat 50 dissenys per il·lustrar la Rua 2019 i 19 en el certamen infantil per il·lustrar sa Rueta.

El jurat ha estat integrat per la regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade; el gerent d'Eurocarnavales, Juan Parra; i el professor de l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, Joan Lluís Miró.

Ells han destacat "el contrast de colors, diferents traços, expressivitat de les línies i harmonia dels tons" del cartell que il·lustrarà la Rua 2019. Aquest cartell, que rebrà un premi de 400 euros, ha estat triat entre els 50 que s'havien presentat a l'edició d'enguany.

D'altra banda, en el concurs per il·lustrar sa Rueta s'han presentat un total de 19 propostes i finalment s'ha triat la de Francesca Martorell Ruiz, que rebrà com a premi un lot de llibres de la llibreria Drac Màgic.