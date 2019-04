Cort compta amb 90 comerços al seu catàleg d'establiments emblemàtics de Palma

Publicado 1/4/2019 13:16:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Turisme, Comerç i Treball de l'Ajuntament de Palma, Joana Maria Adrover, ha presentat aquest dilluns el catàleg d'establiments emblemàtics de Palma que, a dia d'avui, compta amb 90 comerços protegits després de la recent incorporació de 14 establiments el 2019.

Així ho ha anunciat Adrover en una roda de premsa en la qual ha detallat que Cort destinarà específicament ajudes per valor de 20.000 euros el 2019 a establiments emblemàtics de la ciutat. En aquest sentit, ha destacat que, "lluny de ser un record, els comerços emblemàtics són una realitat de la Palma del segle XXI" i ha incidit que el catàleg és una iniciativa "viva" que té la vocació de "renovar-se" cada any per "avaluar l'estat de salut" de Palma quant a comerços emblemàtics.

"Necessitem gestos diaris que defineixin la ciutat que volem, avui i ara seguim treballant perquè els comerços emblemàtics continuïn augmentant a Palma", ha manifestat Adrover, qui ha avançat que el Consistori destinarà aquest any 20.000 euros en subvencions a establiments emblemàtics i, a part, 100.000 euros en ajudes a comerços en general, a les quals els establiments del catàleg també es podran acollir.

"Les ajudes pos sí soles no ajuden, per aquest motiu hem llançat diverses campanyes de sensibilització a favor del comerç de proximitat", ha apuntat Adrover, qui ha ressaltat que l'Ajuntament duu a terme diverses campanyes a escoles o dirigides la ciutadania en general per "fer pedagogia" i fomentar la compra en comerços de proximitat per "estimar-los i fer barri".

14 COMERÇOS EMBLEMÀTICS INCORPORATS EL 2019

Així mateix, Adrover ha explicat que el 2019 Cort ha estudiat 17 propostes de les quals 8 van ser autocandidatures dels comerços i 9 propostes d'establiments emblemàtics per part del Consistori, incorporant finalment un total de 14 nous establiments al catàleg.

En concret, els nous establiments que s'han incorporat el 2019 al catàleg són el Bar Central, el Bar Espanya (antic Can Vinagre), el Bar Flexas, el Bar Molinar, Bodega La Rambla, el Cafè Ca'n Salat, Ca n'Eduardo, l'Adrogueria Santo Domingo, la Cuchilleria Amengual, Enquadernacions Reinés, el Fornet de la Soca, Gelats Paco, Merceria Nadal i Tapisseries Hernández.

"Aquest camí iniciat el 2015 no arriba avui al seu final sinó que continua perquè és un catàleg viu", ha expressat Adrover en relació a la incorporació de nous comerços al catàleg. A més, ha insistit que el catàleg és "una" de les mesures del Consistori per afavorir la permanència de comerços "únics" per a la ciutat en ser una realitat "viva i tangible" de Palma.

COMERÇOS MAJORS DE 75 ANYS O SINGULARS

Des de Cort han apuntat que perquè un comerç s'inclogui en el catàleg d'establiments emblemàtics ha de complir almenys un dels tres requisits referits a l'antiguitat del local (han de ser comerços oberts abans de 1940 o amb més de 75 anys), a l'activitat singular del local o a si els establiments compten amb elements patrimonials protegits pel PGOU o declarats Béns d'Interès Cultural (BIC) o Béns Catalogats (BC).

Així, dels 90 establiments emblemàtics que conformen el catàleg, un té la categoria 1A en complir amb tots els requisits; 38 pertanyen a la categoria 1B de protecció en complir dos dels tres requisits amb un d'ells "molt significatiu"; 18 establiments s'inclouen en la categoria 2, en complir dos dels tres requisits; i 33 comerços s'emmarquen en la categoria 3 en complir un dels tres requisits.

Després de la revisió de Cort del catàleg de 2018, 76 dels 78 establiments emblemàtics inicials continuen sent emblemàtics ja que 2 dels comerços o van cessar la seva activitat o van eliminar alguna de les activitats singulars que permetien la seva inclusió al catàleg que, segons ha recordat Adrover, "va iniciar el seu camí el 2015".