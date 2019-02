Cort penja una pancarta en la façana de l'edifici per donar visibilitat al Dia Mundial Contra el Càncer

Publicado 4/2/2019 17:29:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, juntament amb la regidora de Sanitat i Consum, Antonia Martín, entre d'altres, han penjat aquest dilluns a la façana de l'Ajuntament la pancarta que atorga al 4 de febrer el segell de Dia Mundial Contra el Càncer.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, aquesta iniciativa ha explicat també amb la participació de voluntaris i voluntàries.

Martín ha expressat que aquest any destaca "l'aspecte de la prevenció" i ha explicat "la importància dels hàbits saludables" per a la prevenció i tractament del càncer.

En aquest sentit, la regidora ha explicat que els hàbits saludables són de vegades difícils per la situació socioeconòmica de les persones, per la qual cosa han de "lluitar també contra les desigualtats" per arribar a un tractament eficaç.