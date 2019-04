Cort suspèn la tramitació de llicències de construcció a Son Gual I per a estudiar una reclassificació del terreny

Publicado 9/4/2019 13:02:47 CET

La Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimarts suspendre per un període d'un any la tramitació, aprovació i l'atorgament de plans de desenvolupament, instruments de gestió, autoritzacions i llicències urbanístiques en l'àmbit de Son Gual I, la zona limítrofa de Palma amb Algaida pròxima a Sant Jordi, amb l'objectiu d'estudiar una reclassificació del terreny.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, l'objectiu de la mesura és estudiar la reclassificació parcial o total de l'àmbit, que passaria de sòl urbanitzable a sòl rústic.

La modificació permetria traslladar el sòl urbanitzable previst a Son Gual I en una altra zona de la ciutat, on aquest creixement residencial anés "més adequat", segons Cort.

El regidor d'Urbanisme, José Hila, ha explicat que aquesta mesura suposa "el primer pas per a poder protegir una zona natural de Palma". A més, això podrà permetre traslladar el sòl de creixement previst en un altre lloc més adequat de la ciutat, o reconvertir en sòl residencial àmbits que ara el planejament preveu per a altres usos que potser ara ja no són tan necessaris a la ciutat com l'habitatge", segons Hila.

La desclassificació pot afectar les 60 hectàrees de tot l'àmbit o a les 40 hectàrees de bosc baix que encara no estan desenvolupades i es conservarien. En la zona parcialment desenvolupada hi ha uns 30 habitatges.