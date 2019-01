Costa acusa el PP de fer "un flac favor" a Balears en associar la presència del Govern en actes amb la seva "lleialtat"

Publicado 15/1/2019 10:31:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Pilar Costa, ha acusat el PP de fer "un flac favor" a Balears en associar la presència de representants de l'Executiu balear en actes institucionals amb la seva "lleialtat institucional".

"La relació del Govern amb totes les institucions es basa en el diàleg i en la lleialtat institucional i la presència o absència de representants del Govern en una festa o un dia concret gens té a veure amb la lleialtat institucional", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Costa ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat 'popular' Juan Manuel Lafuente sobre si el Govern considera que les seves relacions amb altres institucions són les més adequades.

Així mateix, ha destacat que les relacions institucionals per part del Govern amb cadascuna de les administracions amb les quals es treballen cada dia "són excel·lents".

Finalment, ha lamentat que el PP "hagi esmentat la tragèdia" de les inundacions de Sant Llorenç del passat 9 d'octubre per "intentar fer veure que hi ha una mala relació o que no hi ha relació amb algunes institucions", la qual cosa ha titllat d'"irresponsabilitat" i "gran injustícia".