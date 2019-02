Costa assegura que els 200.000 euros entregats pel PP per finançament il·legal encara no tenen "una destinació prevista"

Publicado 8/2/2019 13:13:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha assenyalat aquest divendres que els 200.000 euros ingressats per part del PP en compliment de la resolució judicial que obligava el partit a lliurar aquesta quantitat al Govern per obtenir-la de forma "il·legal en forma de subvenció electoral" encara "no té una destinació prevista".

"Confirmo que l'ingrés es va efectuar al desembre de 2018 però en principi no està prevista una destinació concreta, ja que falta que es resolgui totalment la reclamació presentada pel Govern en relació a la devolució d'aquesta quantitat", ha explicat en roda de premsa.