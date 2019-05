Crida per Palma planteja com a eixos el "municipalisme i rupturisme" per "donar un gir de 180 graus" a la ciutat

Publicado 8/5/2019 17:14:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Crida per Palma a l'Ajuntament de Palma, Manel Doménech, i la número dos de la llista a Cort, Laura Dorado, han presentat aquest dimecres el programa de la candidatura de cara a les eleccions municipals del 26 de maig a Palma amb el "municipalisme i el rupturisme" com a eixos fonamentals per a, segons han sostingut, "donar un gir de 180 graus" a la política de la ciutat.

Així s'han expressat els candidats en una roda de premsa en la qual han avançat algunes propostes de la formació, com implementar un Salari Mínim Interprofessional (SMI) a Palma de 1.400 euros, limitar l'arribada de turistes a la ciutat o esfondrar el monument de Sa Feixina. Preguntada per la política de pactes de la formació si arriben al Consistori palmesà, Dorado ha recordat que l'agrupació és "assembleària" pel que la militància hauria de ratificar la seva postura sobre la qüestió encara que ha avançat que "mai investirien un govern de dretes".

"ESQUERRA DE LA VERGONYA"

"Cal començar per la base veïnal per trencar amb l'actual marc jurídic i polític", ha manifestat Domènech, qui ha explicat que el programa de Crida és fruit de les 'Trobades per les Sobiranies' que la formació va realitzar el 2018 sobre la base de temàtiques com l'habitatge, l'urbanisme, l'antifascisme i la memòria històrica, l'autodeterminació, la cultura i l'educació o el feminisme i els drets LGTBI.

"El nostre programa és una eina senzilla que esbossa les mesures essencials per realitzar el gir de 180 graus que Palma necessita per donar-li la volta al model de ciutat que van dissenyar les elites financeres, que va executar el Partit Popular i que a dia d'avui perpetua l'esquerra de la vergonya", ha apuntat Dorado. A més, ha assenyalat que la política municipal ha de "posar la vida al centre" i ha avançat algunes propostes de Crida, com el decreixement turístic o la instauració d'un pla d'atenció contra la violència masclista a Palma.

VÍDEO DE CAMPANYA AL COSTAT DEL GRUP 'XARXA'

Preguntat per la rèplica de candidatures municipalistes en altres localitats de Balears, Domènech ha assegurat que Crida manté "relacions" amb el "moviment municipalista de Mallorca" i ha esmentat agrupacions locals com a Alternativa per Artà o Alternativa per Pollença o Gent per Sineu com a formacions amb els quals Crida "desitja reafirmar el contacte".

D'altra banda, Crida ha presentat aquest dimecres el vídeo de campanya de la formació de cara a les eleccions municipals del 26 de maig que compta amb la participació de la banda mallorquina 'Xarxa'.

"Han cedit la cançó 'Junts' per emfatitzar la necessitat de canvi que mereix Palma", ha postil·lat Domènech a la vegada que ha incidit que la candidatura que encapçala "són gent corrent que vol fer política no per a la gent, sinó amb la gent".

Cal recordar que la campanya per a les eleccions municipals, insulars, autonòmiques i europees del 26 de maig s'inicia aquest dijous. En aquest sentit, des de Crida per Palma han assenyalat que realitzessin a les 23.30 hores d'aquest dijous a la Plaça Fleming de Palma la simbòlica aferrada de cartells que dóna inici a la campanya electoral.