Crida per Palma proposa municipalizar les vuit escoletes públiques de gestió privada de la ciutat

El candidat de 'Crida per Palma' a l'Ajuntament de Palma, Manel Domènech, ha proposat aquest dimecres municipalizar les vuit escoletes públiques de gestió privada de la ciutat per "acabar" amb el model de "privatització" dels centres d'educació infantil, segons ha informat el partit en una nota.

"A Palma hi ha onze escoletes municipals de les quals només tres són de gestió pública. A més, hi ha més de 300 infants en llista d'espera i en els últims quatre anys no s'ha construït a Palma ni un centre d'educació infantil", ha censurat Domènech durant un acte de la candidatura celebrat davant el Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Palma.

En la mateixa línia s'ha expressat la número 2 de la Crida a Cort, Laura Dorado, qui ha censurat que durant la present legislatura "l'esquerra pocavergonya" no hagi avançat "gens ni mica" en relació a la problemàtica de les escoles d'infantil de Palma. "Només tres de les onze escoletes de la ciutat són realment públiques i no s'ha fet cap nova", ha criticat.

"PRIVATITZACIONS ZERO"

Per la seva banda, Dorado ha proposat una política de "privatitzacions zero" als centres d'educació infantil de Palma i ha recordat que el 70 per cent de les escoletes de la ciutat són privades. "L'externalització de serveis públics només beneficia a les empreses adjudicatàries i comporta condicions laborals precàries als treballadors. Nosaltres ho tenim clar, privatitzacions zero", ha sostingut Domènech.

Des de Crida han posat el focus en la "necessitat" d'habilitar nous centres educatius infantils a Palma per donar resposta a les sol·licituds d'ingrés i, en aquest sentit, han defensat que el servei públic "ha de cobrir la demanda" d'accés a escoletes.

Altres propostes de la formació en matèria educativa són la creació de Consells Escolars de Barris, habilitar l'accés a centres públics en carril bici o garantir l'accés a les escoletes als fills de famílies amb menys recursos econòmics.