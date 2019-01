Crida per Palma reivindica l'enderrocament de l'obelisc de Sa Feixina amb una 'performance' davant el monument

Publicado 12/1/2019 18:48:38 CET

La formació política escenifica la demolició amb una empresa fictícia batejada com a 'Derribos Noguera S.L.'

PALMA DE MALLORCA, 12 Gen. (EUROPA PRESS) -

El partit Crida per Palma ha organitzat aquest dissabte a la tarda, al parc de Sa Feixina, una 'performance' per demanar l'enderrocament de l'obelisc homenatge al creuer Balears erigit en la dictadura franquista.

La 'performance' s'ha dut a terme per l'actriu Nanda Hernández i altres membres de la formació. Els actors anaven vestits amb armilles reflectores i cascos grocs de l'empresa fictícia 'Derribos Noguera, S.L.' i han enumerat una sèrie de propostes en to irònic per a l'enderrocament, com per exemple "instal·lar un aparell per atrare rajos" o "dinamitar l'obelisc amb la banda sonora de Star Wars de fons".